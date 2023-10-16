Yunus Akgün: "Kerem ile hayalini kurduk"

Letonya'yı 4-0 yenerek EURO2024'ü garantileyen Türkiye'de Yunus Akgün maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Yunus Akgün: 'Kerem ile hayalini kurduk'
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16 Ekim 2023 00:10
Letonya'yı 4-0 yenerek EURO2024'ü garantileyen Türkiye'de Yunus Akgün maçın ardından açıklama yaptı.

Yunus Akgün yaptığı açıklamada, "Herkesin ayağına sağlık. Konya halkına teşekkürler. Sezon başından beri atıyorum faul oluyor, ofsayt oluyor. İkinci yarı hissettim. Kerem Aktürkoğlu ile hayalini kuruyorduk, inşallah orada da kendimizi gösteririz." dedi.

Ayrıca, "Müthiş bir öz güven aşıladı. Gördüğünüz gibi sahaya yansıyor. İnşallah daha da güzel işler yapacağız." ifadelerini kullandı.

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