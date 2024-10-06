Yunus Akgün, kendini buldu!

Galatasaray, 12 milyon Euro bonservisle Benfica'ya satılan Kerem Aktürkoğlu'nun boşluğunu Yunus Akgün doldurdu.
Gaziantep ve PAOK'un ardından Rigas filelerini de havalandıran 24 yaşındaki kanat oyuncusu, Kerem gibi tabela yapmaya başladı. Tekrar A Milli Takım'a davet edilen 2000 doğumlu Yunus, Alanyaspor maçında Aslan'ın en önemli hücum silahı olacak.
Teknik direktör Okan Buruk ile kendini bulan sarı-kırmızılı futbolcu, bu sezon 10 maçta ağları 3 kez sarstı. Altyapıdan yetişen Yunus, 1 gol daha atarsa A Takım'da en çok gol attığı 2018-19'daki dönemini (4 gol) egale edecek.
Gaziantep ve PAOK'un ardından Rigas filelerini de havalandıran 24 yaşındaki kanat oyuncusu, Kerem gibi tabela yapmaya başladı. Tekrar A Milli Takım'a davet edilen 2000 doğumlu Yunus, Alanyaspor maçında Aslan'ın en önemli hücum silahı olacak.
Teknik direktör Okan Buruk ile kendini bulan sarı-kırmızılı futbolcu, bu sezon 10 maçta ağları 3 kez sarstı. Altyapıdan yetişen Yunus, 1 gol daha atarsa A Takım'da en çok gol attığı 2018-19'daki dönemini (4 gol) egale edecek.