Yunus Akgün, kendini buldu!

Galatasaray'da Yunus Akgün, son dönemde artan performansıyla dikkat çekiyor. 24 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor maçında da takımın en önemli hücum silahlarından biri olacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Yunus Akgün, kendini buldu!
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06 Ekim 2024 10:10
Galatasaray, 12 milyon Euro bonservisle Benfica'ya satılan Kerem Aktürkoğlu'nun boşluğunu Yunus Akgün doldurdu.

Gaziantep ve PAOK'un ardından Rigas filelerini de havalandıran 24 yaşındaki kanat oyuncusu, Kerem gibi tabela yapmaya başladı. Tekrar A Milli Takım'a davet edilen 2000 doğumlu Yunus, Alanyaspor maçında Aslan'ın en önemli hücum silahı olacak.

Teknik direktör Okan Buruk ile kendini bulan sarı-kırmızılı futbolcu, bu sezon 10 maçta ağları 3 kez sarstı. Altyapıdan yetişen Yunus, 1 gol daha atarsa A Takım'da en çok gol attığı 2018-19'daki dönemini (4 gol) egale edecek.

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