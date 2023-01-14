Yunus Akgün kendine geliyor

Yunus Akgün, sezona 11'in değişilmezi olarak başlamış ancak isteneni veremeyince yerini kaybetmişti.



Bir süre yedek kalıp süre alamayan, ardından sakatlık yaşayan Yunus Akgün, sözleşmesini uzatarak yeni bir sayfa açtı.



22 yaşındaki oyuncu, geçen hafta derbide sonradan oyuna girip etkili bir performans sergilemişti. Genç yıldız, dün de 71'de oyuna dahil olurken, Bafetimbi Gomis'in golünde asist yaparak tabelaya katkı sağladı.



