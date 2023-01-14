Yunus Akgün kendine geliyor

İlk 11'deki yerini kaybeden Yunus Akgün, son 2 maçtaki performansıyla kendine geldi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Yunus Akgün kendine geliyor
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14 Ocak 2023 10:22
Yunus Akgün, sezona 11'in değişilmezi olarak başlamış ancak isteneni veremeyince yerini kaybetmişti.

Bir süre yedek kalıp süre alamayan, ardından sakatlık yaşayan Yunus Akgün, sözleşmesini uzatarak yeni bir sayfa açtı.

22 yaşındaki oyuncu, geçen hafta derbide sonradan oyuna girip etkili bir performans sergilemişti. Genç yıldız, dün de 71'de oyuna dahil olurken, Bafetimbi Gomis'in golünde asist yaparak tabelaya katkı sağladı. 

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