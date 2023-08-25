Yunus Akgün İngiltere'ye doğru yola çıktı

Galatasaray Transfer Haberleri: Leicester City ile anlaşan Yunus Akgün, İngiltere'ye doğru yola çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Yunus Akgün İngiltere'ye doğru yola çıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ağustos 2023 08:25
Son güncelleme 25 Ağustos 2023 08:27
Galatasaray Transfer Haberleri: Galatasaray'ın genç futbolcusu Yunus Akgün'ün Leicester City transferi sonlanıyor.

Başarılı oyuncu, transfer görüşmelerini sonlandırmak adına İngiltere'ye doğru yola çıktı. Oyuncunun sağlık kontrollerinden geçip Leicester City'e imza atması bekleniyor.



10 MİLYON EURO

Yunus Akgün'ün Leicester City'ye zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanması beklenirken genç oyuncunun zorunlu satın alma maddesi ise 10 milyon euro olacağı iddia ediliyor.

SÖZLEŞMESİ 2026'YA DEK 

Galatasaray'ın altyapısından yetişen 23 yaşındaki Yunus Akgün'ün sarı-kırmızılı takım ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyordu.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery