Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün ile alakalı flaş bir gerçek ortaya çıktı. Sarı kırmzılılara, Yunus için transfer teklifi geldiği kaydedildi.
ABD'DEN GELEN TEKLİFE RET
Galatasaraylı idarecilerin, Yunus Akgün ile uzun yıllar birlikteliği korumak istediği bilinirken, ABD'den gelen teklifin reddedildiği aktarıldı.
GELEN TEKLİF 7.5 MİLYON EURO
Yunus için Galatasaray'a gelen teklifin, 7.5 milyon euro olduğu kaydedildi.
YENİ KONTRAT ÖNERİLECEK
Bununla beraber sarı kırmızılıların, Yunus Akgün'e yeni kontrat önereceği öğrenildi.
ABD'DEN GELEN TEKLİFE RET
Galatasaraylı idarecilerin, Yunus Akgün ile uzun yıllar birlikteliği korumak istediği bilinirken, ABD'den gelen teklifin reddedildiği aktarıldı.
GELEN TEKLİF 7.5 MİLYON EURO
Yunus için Galatasaray'a gelen teklifin, 7.5 milyon euro olduğu kaydedildi.
YENİ KONTRAT ÖNERİLECEK
Bununla beraber sarı kırmızılıların, Yunus Akgün'e yeni kontrat önereceği öğrenildi.