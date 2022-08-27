Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün ile alakalı flaş bir gerçek ortaya çıktı. Sarı kırmzılılara, Yunus için transfer teklifi geldiği kaydedildi.Galatasaraylı idarecilerin, Yunus Akgün ile uzun yıllar birlikteliği korumak istediği bilinirken, ABD'den gelen teklifin reddedildiği aktarıldı.Yunus için Galatasaray'a gelen teklifin, 7.5 milyon euro olduğu kaydedildi.Bununla beraber sarı kırmızılıların, Yunus Akgün'e yeni kontrat önereceği öğrenildi.