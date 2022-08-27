Yunus Akgün için transfer kararı!

Kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından değerlendirme kararı alınan ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk tarafından ilk 11'de şans bulan Yunus Akgün için, ABD'den teklif geldiği ortaya çıktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Yunus Akgün için transfer kararı!
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27 Ağustos 2022 15:54
Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün ile alakalı flaş bir gerçek ortaya çıktı. Sarı kırmzılılara, Yunus için transfer teklifi geldiği kaydedildi.

ABD'DEN GELEN TEKLİFE RET

Galatasaraylı idarecilerin, Yunus Akgün ile uzun yıllar birlikteliği korumak istediği bilinirken, ABD'den gelen teklifin reddedildiği aktarıldı.

GELEN TEKLİF 7.5 MİLYON EURO

Yunus için Galatasaray'a gelen teklifin, 7.5 milyon euro olduğu kaydedildi.

YENİ KONTRAT ÖNERİLECEK

Bununla beraber sarı kırmızılıların, Yunus Akgün'e yeni kontrat önereceği öğrenildi.  






 
 

 

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