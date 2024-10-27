Yunus Akgün için gözlemci akını! Derbide takip edecekler

Galatasaray'da bu sezon sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Yunus Akgün için Avrupa kulüpleri harekete geçmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

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Yunus Akgün için gözlemci akını! Derbide takip edecekler
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27 Ekim 2024 09:27
Galatasaray'ın parlayan yıldızı Yunus Akgün'e olan ilgi artıyor. Son dönemde adı birçok kulüple anılan başarılı oyuncu için Beşiktaş derbisi de kritik bir önem taşıyacak.

GÖZLEMCİ YAĞMURU

Dev derbide gözler özellikle genç yıldızların üzerinde olacak. Bunlardan biri de Yunus Akgün. Sezona müthiş bir başlangıç yapan ve hem ligde hem de Avrupa'da üst üste goller atan 24 yaşındaki futbolcuyu, Portekiz, İspanya, İngiltere, İtalya ve Belçika'dan gelen kulüp temsilcileri çıplak gözle tribünde izleyecek.

SICAK BAKIYOR

Geçen sezon kiralık gittiği Leicester'da kendisini göstermeyi başaramayan Yunus, Galatasaray'da yakaladığı çıkışla yeniden Avrupa'ya adım atmanın hesapları içerisinde. 

 
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