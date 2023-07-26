'ın 23 yaşındaki kanat oyuncusuiçin Zalgiris-Galatasaray maçı sonrasıiddiası ortaya atıldı. Yunus Akgün'ün yurt dışına transfer olabileceği belirtildi.Galatasaray'da daha önce yardımcı antrenörlük görevi de üstlenen Necati Ateş, Zalgiris-Galatasaray maçını değerlendirdi. Ateş, Yunus Akgün'ün transfer ihtimalinden bahsetti.Ateş, Yunus Akgün'ün Adana Demirspor'da harika bir performans sergilediğini ancak bu başarıyı Galatasaray'da yakalayamadığını belirtti. Oyuncunun transfer beklentisinin olduğunu dile getiren 43 yaşındaki antrenör,ifadelerini kullandı.Yunus Akgün'le ilgili sözlerini sürdüren Necati Ateş,şeklinde konuştu.Yunus Akgün geride bıraktığımız sezonda Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 25, Türkiye Kupası'nda ise 3 maça çıktı ve 1 gol, 4 asistlik skor katkısı verdi.23 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.