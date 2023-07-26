Yunus Akgün için ayrılık iddiası

Zalgiris-Galatasaray maçında beklentilerin altında kalan Yunus Akgün için transfer iddiası ortaya atıldı. Yunus Akgün'ün transfer beklentisinin olduğu ve yurt dışından teklifler aldığı öne sürüldü.

, Fotoğraf; AA
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Yunus Akgün için ayrılık iddiası
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26 Temmuz 2023 11:32
Galatasaray'ın 23 yaşındaki kanat oyuncusu Yunus Akgün için Zalgiris-Galatasaray maçı sonrası transfer iddiası ortaya atıldı. Yunus Akgün'ün yurt dışına transfer olabileceği belirtildi.

Galatasaray'da daha önce yardımcı antrenörlük görevi de üstlenen Necati Ateş, Zalgiris-Galatasaray maçını değerlendirdi. Ateş, Yunus Akgün'ün transfer ihtimalinden bahsetti.

"YURT DIŞINDAN İSTEYENLER VARMIŞ"

Ateş, Yunus Akgün'ün Adana Demirspor'da harika bir performans sergilediğini ancak bu başarıyı Galatasaray'da yakalayamadığını belirtti. Oyuncunun transfer beklentisinin olduğunu dile getiren 43 yaşındaki antrenör, "Galiba yurt dışından isteyenler varmış" ifadelerini kullandı.

Yunus Akgün'le ilgili sözlerini sürdüren Necati Ateş, "Belki gidebilir. Orada belki kendini tekrar bulabilir" şeklinde konuştu.

YUNUS AKGÜN'ÜN 2022-23 SEZONU KARNESİ

Yunus Akgün geride bıraktığımız sezonda Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 25, Türkiye Kupası'nda ise 3 maça çıktı ve 1 gol, 4 asistlik skor katkısı verdi.

23 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 

 
 

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