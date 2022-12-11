Yunus Akgün, Galatasaray için serveti reddetmiş!

Galatasaray'la 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Yunus Akgün, geçtiğimiz günlerde sarı-kırmızılılarla mukavelesini 2026'ya kadar uzatmış ve 900 bin TL'lik maaşında ise büyük bir artış yaşanmıştı. 22 yaşındaki oyuncunun, Cimbom'la sözleşme uzatmadan önce ABD'den cazip bir teklif aldığı ve reddettiği ortaya çıktı. İşte detaylar...



Galatasaray'ın gelecek vadeden ismi Yunus Akgün takımda kaldı, tartışmalar şimdilik sona erdi. Yunus'un yeni sözleşmesinde 14 milyon euro'luk çıkış bedeli bulunuyor. Mukavelede bir değişiklik olmazsa 2025-26 sezonunun sonuna kadar sarı-kırmızılı formayı giyecek.



Buna karşılık Yunus eğer imza atmasa yolu ABD'ye düşecekti. New York takımı, oyuncu için Galatasaray'a resmi teklif getirmişti.



Hem de 6 milyon Euro'su peşin, 2 milyon Euro'su da bonuslara bağlı olarak toplam 8 milyon Euro'yu buluyordu. Yunus bu teklifi kabul etseydi yaklaşık 1.5 milyon Dolar yani, kazancının iki katını cebine atacaktı. 22 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılılarda bu sezon 13.6 milyon TL kazanacak.



Yunus Akgün'ün, gelecek sezonlarda kazancı ise şu şekilde olacak:



2023/24: 14.950.000 TL

2024/25: 17.200.000 TL

2025/26: 19.750.000 TL



YUNUS AKGÜN KİMDİR?



Yunus Akgün, 7 Temmuz 2000'de İstanbul'da dünyaya geldi. Futbola Galatasaray'ın altyapısında başladı. Sarı-kırmızılıların tüm alt yaş kategorilerinde forma giydikten sonra 2018'de profesyonel sözleşmeye imza attı.



Son 2 sezonu Adana Demirspor'da kiralık olarak geçiren Yunus, burada yükselişe geçti. Geçtiğimiz günlerde G.Saray'la mukavele yenileyen genç kanat, sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı.



Bu sezon sarı-kırmızılılarda 11 maça çıkan milli oyuncu, 1 asistlik performans gösterdi. Yunus Akgün'ün güncel piyasa değeri ise 8.5 milyon Euro...





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