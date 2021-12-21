Yunus Akgün Galatasaray'a karşı

Galatasaray'dan kiralık olarak Adana Demirspor'a giden Yunus Akgün, sarı-kırmızılı takıma karşı oynayacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Yunus Akgün Galatasaray'a karşı
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21 Aralık 2021 12:05
Florya'daki Galatasaray Futbol Akademisi'nde yetişen ve sezonu Adana Demirspor'da kiralık geçiren Yunus Akgün, Galatasaray'a karşı görev yapacak olmanın heyecanını yaşıyor.

6 GOLLÜK KATKI

Son maçta Alanyaspor 'a karşı 2 asist yapan 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon Adana Demirspor formasıyla 14 lig maçında 3 gol 3 asistle takımına 6 gollük katkı verdi.

VARGAS DA FORMDA

Ev sahibi Adana Demir'in en formda isimlerinden biri de Matias Vargas. Bu sezon 4 gol 7 asistle toplam 11 gole katkı sağlayan Vargas, bu alanda 6 gol 6 asisti bulunan Trabzonsporlu Nwakaeme'nin ardından en başarılı isim konumunda yer alıyor.


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