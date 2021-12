Yunus Akgün: 'Galatasaray'a geri döneceğim'

Galatasaray'dan kiralık olarak Adana Demirspor'da forma giyen ve sarı kırmızılıların 2-0 mağlup olduğu maçın 2 golünü de atan Yunus Akgün, maç sonu açıklamalarda bulundu.



Performansındaki değişimi anlatan Yunus, "Montella hoca gelir gelmez bana eksiklerimi söyledi. Benim için duygusal anlamda önemli bir maçtı. Ben Galatasaray'da büyüdüm, yetiştim, orada öğrendim her şeyi. Bize Galatasaray'da nerede olursan ol her zaman en iyisini yapmayı öğrettiler. Gol attım. Sevinmedim. Orada büyüdüm." ifadelerini kullandı.



"BALOTELLI İLE ARAM ÇOK İYİ"



Mario Balotelli'nin kafasına tekme atarak tebrik etmesiyle ilgili gelen soruya genç oyuncu, "Balotelli dışarıdan göründüğü gibi biri değil. Müthiş bir insan. Bana her zaman yardımcı oluyor. Eksiklerimi söylüyor. Bugün ben de öyle bir sevinç beklemiyordum. Tekme attı. Onu çok seviyorum. O da beni seviyor. Aramız çok iyi." cevabını verdi.



"GALATASARAY'A GERİ DÖNECEĞİM"



Yunus Akgün, "Buraya gelmemde emeği olan Murat Sancak başkana teşekkür ediyorum. Nerede olursam olayım elimden geleni yapıyorum. Burada kiralığım, Galatasaray'a geri döneceğim. Kendimi ne kadar geliştirirsem Galatasaray'a o kadar güçlü döneceğim." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





