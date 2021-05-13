Yunus Akgün, Galatasaray'a döndü

TFF 1. Lig'i şampiyon olarak bitirip, Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'a Galatasaray'dan kiralık gelen Yunus Akgün de takımdan ayrıldığını açıkladı

, Fotoğraf; AA
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Yunus Akgün, Galatasaray'a döndü
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13 Mayıs 2021 11:31
Ligde son hafta Menemenspor'u yenerek şampiyon olan Adana Demirspor'da Hasan Kılıç, Emircan Altıntaş ve Berk Yıldız'dan sonra sezon başı Galatasaray'dan takıma kiralık gelen Yunus Akgün'de takımdan ayrıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akgün, "Adana'ya ilk geldiğim günden beri hedefleri, hayalleri bu kadar büyük dev bir ailenin ve camianın parçası olmaktan gurur duydum. Şampiyonluk yolunda elimden geldiğince formamı ıslatmadan hiç çıkartmadım. Adana Demirspor, kariyerimin sonuna kadar biriktireceğim en güzel anılarımın ve başarılarımın içinde en özeli olarak kalacak. Üzerimde hakkı olan hocalarıma, takım arkadaşlarıma, abilerime, sayın başkanımıza ve tüm camiaya sonsuz teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı.

 

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