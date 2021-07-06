Yunus Akgün, Fatih Terim'in gözüne girdi

Yunus Akgün, sezon öncesi kampında gösterdiği performansla Fatih Terim'in gözüne girmeyi başardı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Yunus Akgün, Fatih Terim'in gözüne girdi
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06 Temmuz 2021 10:56
Galatasaray altyapısından yetişen Yunus Akgün, Fatih Terim'in gözüne girmeyi başardı.

Adana Demirspor'da kiralık geçirdiği sezonun ardından yeniden kadroya katılan kanat oyuncusu, idmanlarda istekli bir karakter gösterdi.

Yunus'un yeni sezonda kiralanmayıp takımda kalma ihtimali de hayli arttı. 

 

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