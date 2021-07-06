Galatasaray altyapısından yetişen Yunus Akgün, Fatih Terim'in gözüne girmeyi başardı.
Adana Demirspor'da kiralık geçirdiği sezonun ardından yeniden kadroya katılan kanat oyuncusu, idmanlarda istekli bir karakter gösterdi.
Yunus'un yeni sezonda kiralanmayıp takımda kalma ihtimali de hayli arttı.
Adana Demirspor'da kiralık geçirdiği sezonun ardından yeniden kadroya katılan kanat oyuncusu, idmanlarda istekli bir karakter gösterdi.
Yunus'un yeni sezonda kiralanmayıp takımda kalma ihtimali de hayli arttı.