Yunus Akgün'e yeni sözleşme çok yakın!

Galatasaray'da sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan Yunus Akgün'ün kontrat uzatma görüşmelerinin olumlu ilerlediği öğrenildi.



Başakşehir'i 7-0 yenen Galatasaray'da oyunculara tam 12 gün izin verilmişti. Yabancılar soluğu yurt dışında alırken, takımda tatile çıkmayan tek isim Yunus Akgün oldu.



Belgrad Ormanı'nda koşuya çıkan 22 yaşındaki oyuncu, herkesin izinli olduğu Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelip bireysel olarak çalışmalarını sürdürdü.



Sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan Yunus'un, sarıkırmızılı kulüple kontrat uzatma görüşmelerinin de olumlu ilerlediği öğrenildi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ