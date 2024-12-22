Yunus Akgün'e Valencia kancası!

Galatasaray'ın bu sezon harikalar yaratan ismi Yunus Akgün, Avrupa kulüplerinin transfer listesine girdi.
Sözcü'de yer alan habere göre; İspanyol ekibi Valencia, milli futbolcuyla ilgileniyor.
GÖZLEMCİ GÖNDERDİ
İlk adımı atmaya hazırlanan İspanyol ekibi, sarı kırmızılı takımın Kayserispor ile oynayacağı maça gözlemci gönderdi.
TRİBÜNDEN TAKİP EDECEK
Valencia'nın temsilcileri, Galatasaray'ın deplasmanda oynayacağı maçı tribünden takip edecek.
OYUNCUNUN PERFORMANSI
Yıldız futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde 6 maçta 5 gol atarken, Süper Lig'deki 15 karşılaşmada rakip fileleri 4 kez sarstı. 24 yaşındaki oyuncu ayrıca 4 de asist yaptı.
Sözcü'de yer alan habere göre; İspanyol ekibi Valencia, milli futbolcuyla ilgileniyor.
GÖZLEMCİ GÖNDERDİ
İlk adımı atmaya hazırlanan İspanyol ekibi, sarı kırmızılı takımın Kayserispor ile oynayacağı maça gözlemci gönderdi.
TRİBÜNDEN TAKİP EDECEK
Valencia'nın temsilcileri, Galatasaray'ın deplasmanda oynayacağı maçı tribünden takip edecek.
OYUNCUNUN PERFORMANSI
Yıldız futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde 6 maçta 5 gol atarken, Süper Lig'deki 15 karşılaşmada rakip fileleri 4 kez sarstı. 24 yaşındaki oyuncu ayrıca 4 de asist yaptı.