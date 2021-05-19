Yunus Akgün'e TFF 1. Lig'den yeni talip

TFF 1. Lig'in yeni ekibi Manisa Futbol Kulübü, sezonu Adana Demirspor'da geçiren Yunus Akgün'e talip oldu.

Haber; Yeni Asır
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Yunus Akgün'e TFF 1. Lig'den yeni talip
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19 Mayıs 2021 13:11
TFF 1. Lig'in yeni ekibi Manisa Futbol Kulübü gelecek sezon iddialı olmak güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Süper Lig'den bir çok yıldız ismi kadrosuna katan siyah-beyazlı ekip, bu sezon TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e çıkan Adana Demirspor'un genç hücum oyuncusu Yunus Akgün'ü radarına aldı.

Galatasaray altyapısında yetişen 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu bu sezon Adana ekibinde 28 maçta 5 atıp 3 asist yaptı.

Süper Lig'de Galatasaray formasıyla 16 maçta 1 gol atıp 1 asist yapan Yunus ile Manisa FK yönetiminin ilerleyen günlerde temasa geçmesi bekleniyor. Yunus'un G.Saray ile sözleşmesi 2024 yılında bitecek. Genç oyuncu, alt yaş milli takım kategorilerinde 44 kez forma giydi ve 10 gol kaydetti.

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