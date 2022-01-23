Yunus Akgün'e milli takım kapıları açılıyor

AdanaDemirspor'un Fatih Karagümrük'ü 5-0 mağlup ettiği maçta 2 gol kaydeden Yunus Akgün'ün yükselişi sürüyor.
Galatasaray'da sezon başında gelişimi için Adana Demirspor'a kiralanan Yunus Akgün performansıyla göz doldurdu.
Yunus Akgün, Adana Demirspor formasıyla bu sezon ligde çıktığı 20 maçta 7 gol - 6 asist yapma başarısı gösterdi.
A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz'un Yunus'un performansından çok memnun olduğu ve milli takıma almayı düşündüğü öğrenildi.
Galatasaray'da sezon başında gelişimi için Adana Demirspor'a kiralanan Yunus Akgün performansıyla göz doldurdu.
Yunus Akgün, Adana Demirspor formasıyla bu sezon ligde çıktığı 20 maçta 7 gol - 6 asist yapma başarısı gösterdi.
A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz'un Yunus'un performansından çok memnun olduğu ve milli takıma almayı düşündüğü öğrenildi.