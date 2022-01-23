Yunus Akgün'e milli takım kapıları açılıyor

AdanaDemirspor'un Fatih Karagümrük'ü 5-0 mağlup ettiği maçta 2 gol kaydeden Yunus Akgün'ün yükselişi sürüyor.



Galatasaray'da sezon başında gelişimi için Adana Demirspor'a kiralanan Yunus Akgün performansıyla göz doldurdu.



Yunus Akgün, Adana Demirspor formasıyla bu sezon ligde çıktığı 20 maçta 7 gol - 6 asist yapma başarısı gösterdi.



A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz'un Yunus'un performansından çok memnun olduğu ve milli takıma almayı düşündüğü öğrenildi.





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