Yunus Akgün'e Leicester'da zorlu rakip çıktı

Leicester City, zorunlu satın alma opsiyonuyla beraber Yunus Akgün'ü Galatasaray'dan kiralamıştı.
23 yaşındaki kanat, ilk maçında Hull City karşısında ilk 11'de çıktı.
54. dakikada oyundan çıkana kadar çok fazla etkili olamadı. Genç oyuncunun yerine ise bu sezon kendisine rakip olabileceği düşünülen, Abdul Fatawu oyuna dahil oldu.
Fatawu yaptığı ortalar ve çektiği şutlarla, Manchester City'e gönderilen Riyad Mahrez'e benzetildi.
23 yaşındaki kanat, ilk maçında Hull City karşısında ilk 11'de çıktı.
54. dakikada oyundan çıkana kadar çok fazla etkili olamadı. Genç oyuncunun yerine ise bu sezon kendisine rakip olabileceği düşünülen, Abdul Fatawu oyuna dahil oldu.
Fatawu yaptığı ortalar ve çektiği şutlarla, Manchester City'e gönderilen Riyad Mahrez'e benzetildi.