Yunus Akgün'e İngiltere'den teklif var!

Galatasaray'ın genç oyuncusu Yunus Akgün'e İngiliz ekibi Leicester City talip oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Yunus Akgün'e İngiltere'den teklif var!
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10 Ağustos 2023 12:43
Son güncelleme 10 Ağustos 2023 13:05
Bu sezon Championship'te mücadele edecek olan Leicester City, Yunus Akgün için harekete geçiyor.

İngiliz basını, genç yıldız için kulüple arası görüşmelerin başlayacağını duyurdu. Nantes ve Bordeaux'la da anılan Yunus kadroda şans bulamaması nedeniyle ayrılmaya sıcak bakıyor. Galatasaray'ın 23 yaşındaki futbolcu için 5 milyon euro istediği belirtiliyor.



Yunus Akgün, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 25 maçta 1 gol 4 asist kaydetti.
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