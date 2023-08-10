Yunus Akgün'e İngiltere'den teklif var!

Bu sezon Championship'te mücadele edecek olan Leicester City, Yunus Akgün için harekete geçiyor.
İngiliz basını, genç yıldız için kulüple arası görüşmelerin başlayacağını duyurdu. Nantes ve Bordeaux'la da anılan Yunus kadroda şans bulamaması nedeniyle ayrılmaya sıcak bakıyor. Galatasaray'ın 23 yaşındaki futbolcu için 5 milyon euro istediği belirtiliyor.
Yunus Akgün, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 25 maçta 1 gol 4 asist kaydetti.
İngiliz basını, genç yıldız için kulüple arası görüşmelerin başlayacağını duyurdu. Nantes ve Bordeaux'la da anılan Yunus kadroda şans bulamaması nedeniyle ayrılmaya sıcak bakıyor. Galatasaray'ın 23 yaşındaki futbolcu için 5 milyon euro istediği belirtiliyor.
Yunus Akgün, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 25 maçta 1 gol 4 asist kaydetti.