Yunus Akgün'e Benfica kancası! Galatasaray'dan karar!

Galatasaray'ın yükselen değeri Yunus Akgün, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Sezona flaş bir başlangıç yapan 24 yaşındaki futbolcuyu Kerem Aktürkoğlu'nun transfer olduğu Benfica yakından takip etme kararı aldı.
KEREM'DEN OLUMLU REFERANS
Portekizlilerin konuyla ilgili Kerem'den de olumlu referans alarak harekete geçtiği öğrenildi. Galatasaray formasıyla bu sezon attığı golleri ve asistleri ile dikkat çeken Yunus'u özellikle İtalyan ve İspanyol kulüplerinin mercek altına aldığı bildirildi.
YENİ SÖZLEŞME
Sarı-kırmızılı yönetimin ise iki sene daha kontratı bulunan genç futbolcuyla önümüzdeki günlerde uzun süreli yeni bir sözleşme yapmayı planladığı belirtildi.
Böylece arkadaşlarına göre çok daha az bir ücrete oynayan yetenekli futbolcuya zam da yapılacağı bildirildi. Yunus'a olan ilgi nedeniyle sözleşmesine çıkış maddesi konulmayacağı ve pazarlıkla beraber bonservisinin daha üst seviyelere gelmesinin öngörüldüğü belirtildi.
KEREM'DEN OLUMLU REFERANS
Portekizlilerin konuyla ilgili Kerem'den de olumlu referans alarak harekete geçtiği öğrenildi. Galatasaray formasıyla bu sezon attığı golleri ve asistleri ile dikkat çeken Yunus'u özellikle İtalyan ve İspanyol kulüplerinin mercek altına aldığı bildirildi.
YENİ SÖZLEŞME
Sarı-kırmızılı yönetimin ise iki sene daha kontratı bulunan genç futbolcuyla önümüzdeki günlerde uzun süreli yeni bir sözleşme yapmayı planladığı belirtildi.
Böylece arkadaşlarına göre çok daha az bir ücrete oynayan yetenekli futbolcuya zam da yapılacağı bildirildi. Yunus'a olan ilgi nedeniyle sözleşmesine çıkış maddesi konulmayacağı ve pazarlıkla beraber bonservisinin daha üst seviyelere gelmesinin öngörüldüğü belirtildi.