Yunus Akgün'e Balotelli usulü tebrik

Adana Demirspor'u Galatasaray karşısında öne geçiren Yunus Akgün'e Mario Balotelli'den ilginç bir tebrik geldi.

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Yunus Akgün'e Balotelli usulü tebrik
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21 Aralık 2021 21:19
Adana Demirsporlu Mario Balotelli, Galatasaray'a karşı takımının golünü atan Yunus Akgün'e ilginç bir tebrik geldi.

Galatasaray'dan kiralık olan Yunus Akgün, Adana Demirspor'u öne geçirdikten sonra sevincini sakin bir şekilde yaşadı. Takım arkadaşlarının tebriklerini kabul eden Yunus Akgün'e son olarak Mario Balotelli kafasını tekmeleyerek tebrik etti.

İşte Balotelli'nin tebriği:



* Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.


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