Yunus Akgün'e Balotelli usulü tebrik

Adana Demirsporlu Mario Balotelli, Galatasaray'a karşı takımının golünü atan Yunus Akgün'e ilginç bir tebrik geldi.Galatasaray'dan kiralık olan Yunus Akgün, Adana Demirspor'u öne geçirdikten sonra sevincini sakin bir şekilde yaşadı. Takım arkadaşlarının tebriklerini kabul eden Yunus Akgün'e son olarak Mario Balotelli kafasını tekmeleyerek tebrik etti.