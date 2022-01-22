Yunus Akgün durmuyor! 7 gol - 6 asist

AdanaDemirspor'un Fatih Karagümrük'ü 5-0 mağlup ettiği maçta 2 gol kaydeden Yunus Akgün'ün yükselişi sürüyor.
Galatasaray'da sezon başında gelişimi için Adana Demirspor'a kiralanan Yunus Akgün performansıyla göz doldurdu.
Yunus Akgün, Adana Demirspor formasıyla bu sezon ligde çıktığı 20 maçta 7 gol - 6 asist yapma başarısı gösterdi.
Galatasaray'da sezon başında gelişimi için Adana Demirspor'a kiralanan Yunus Akgün performansıyla göz doldurdu.
Yunus Akgün, Adana Demirspor formasıyla bu sezon ligde çıktığı 20 maçta 7 gol - 6 asist yapma başarısı gösterdi.