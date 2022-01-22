Yunus Akgün durmuyor! 7 gol - 6 asist

Galatasaray'dan sezon başında Akdeniz ekibi Adana Demirspor'a kiralanan Yunus Akgün gösterdiği performansla göz dolduruyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Yunus Akgün durmuyor! 7 gol - 6 asist
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22 Ocak 2022 19:20
AdanaDemirspor'un Fatih Karagümrük'ü 5-0 mağlup ettiği maçta 2 gol kaydeden Yunus Akgün'ün yükselişi sürüyor.

Galatasaray'da sezon başında gelişimi için Adana Demirspor'a kiralanan Yunus Akgün performansıyla göz doldurdu.

Yunus Akgün, Adana Demirspor formasıyla bu sezon ligde çıktığı 20 maçta 7 gol - 6 asist yapma başarısı gösterdi.

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