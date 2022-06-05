Yunus Akgün'den ilk Milli maç paylaşımı

A Milli Takım'da ilk maçına çıkan Yunus Akgün, karşılaşma sonrası paylaşım yaptı.

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Yunus Akgün'den ilk Milli maç paylaşımı
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05 Haziran 2022 01:18
Yunus Akgün, ilk A Milli maçı sonrası kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Genç oyuncu yaptığı paylaşımda, "Hayata ne verirsek, hayat da bize en mükemmelini geri verir. Milli takımımızın o kusursuz, güzel ay yıldızlı formasını giymek benim için onur ve gurur vericiydi." sözlerini kullandı.

Paylaşımının devamında kendisine A Milli Takım'da ilk kez forma şansı veren Stefan Kuntz'a da teşekkür eden Yunus, "Özellikle ilk milli maçımda asist ile katkı yapmak benim için bir ayrı bir mutluluk vericiydi. #BizimÇocuklar'ın bir parçası olabildiğim için gurur duyuyorum" sözlerini kullandı.

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