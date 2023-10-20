Yunus Akgün'den haftanın golü

A Milli Takımın, Letonya'yı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada maçın ilk golünü atan Yunus Akgün "haftanın golü" ödülünü kaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Yunus Akgün'den haftanın golü
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20 Ekim 2023 16:27
Son güncelleme 20 Ekim 2023 16:31
Leicester City'de forma giyen Milli oyuncu Yunus Akgün, A Milli Takım formasıyla attığı golle "haftanın golü" ödülünü kazandı.

Letonya'yı 4-0 mağlup ettiğimiz ve EURO 2024 biletini kazandığımız karşılaşmada A Milli Takımın ilk golünü kaydeden Yunus Akgün, taraftarların seçimiyle beraber bu ödülün sahibi oldu.

Yunus Akgün, Ukraynalı Mihaylo Mudryk, İsviçreli Xherdan Shaqiri ve Sırp santrfor Aleksandar Mitrovic'in attığı golleri eledi ve birinci sırayı almayı başardı.

İşte o golün videosu:




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