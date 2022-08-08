Yunus Akgün: "Çok daha iyi olacağız"

Galatasaray'ın genç futbolcusu Yunus Akgün, 1-0 kazanılan Antalyaspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Yunus Akgün: 'Çok daha iyi olacağız'
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08 Ağustos 2022 00:50
Galatasaray'da Yunus Akgün, 1-0 kazanılan Antalyaspor mücadelesini değerlendirdi.

Yunus Akgün, "Galatasaray formasıyla yeniden sahada olmak beni çok mutlu ediyor. Bütün takım arkadaşlarımın yüreğine sağlık. Bu havada, Antalyaspor gibi formda bir takımı yendiğimiz için mutluyuz. Giresunspor maçı var, ona konsantre olacağız. Camiamıza ilk maç hayırlı olsun. İnşallah nice galibiyetler bizimle olur ve sonu şampiyonluk olur" dedi.

Genç futbolcu, açıklamalarını, "Şu an yönetimimiz, hocalarımız, takım arkadaşlarımız olarak birlik içerisindeyiz. Kazandığımız için ayrıca motiveyiz. Yeni transferler de geliyor, çok daha iyi bir takım olacağımıza inanıyorum." sözleriyle noktaladı.

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