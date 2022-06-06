Yunus Akgün: 'Çocukluk hayalime kavuştum'

A Milli Takım'da Yunus Akgün, Litvanya karşılaşması öncesi basın toplantısı düzenledi.



Faroe Adaları maçıyla ilk milli maçına çıkan ve bu yöndeki duyguları sorulan genç futbolcu, "Çocukluktan beri hayalimdi Milli Takım forması giymek. Bunun için çok mutluyum. Heyecanlıydı ama arkadaşlarım ve ağabeylerim sahada bana yardımcı oldu. Asist yapmak nasip oldu, nice goller ve asistler yapmak istiyorum" dedi.



Uluslar Ligi'ndeki grubumuz ve Litvanya karşılaşması sorulan Yunus Akgün, "Bizim için rakip fark etmiyor. Biz yarın favoriyiz ama her maçta sahada elimizden geleni yapıyoruz. Bu maçlar zor oluyor. Her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Yarınki maçı da kazanmak için çıkacağız" diye konuştu.



Son olarak A Milli Takım'ın kanat rotasyonundaki rekabet sorusu sorulan 21 yaşındaki futbolcu, "Sağ kanatta çocukluktan beri izlediğim Cengiz Abi var, iyi bir sezon geçirdi. Solda arkadaşım Kerem var. Sahaya kim çıkarsa çıksın elinden geleni yapıyor. Zor bir rekabet ama ben de çalışmaya devam edeceğim ve sahaya çıktığımda elimden geleni yapacağım." değerlendirmesinde bulundu.









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