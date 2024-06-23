Yunus Akgün: 'Biten bir şey yok'

A Milli Takım'da Yunus Akgün, Portekiz karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.Milli futbolcu,dedi.Yunus Akgün,sözlerini sarf etti.Yunus, BVB Dortmund Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Üzgün olduklarını belirten 23 yaşındaki oyuncu, "ifadelerini kullandı.Kazanmak için sahaya çıktıklarını aktaran Yunus Akgün, şöyle devam etti:Yunus, sözlerini şöyle tamamladı: