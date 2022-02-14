Yunus Akgün: 'Beşiktaşlılar her pozisyonda yerde!'

Adana Demirsporlu Yunus Akgün, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından hem siyah beyazlı oyunculara hem de maçın hakemi Ali Şansalan'a tepki gösterdi.



Mücadeleyi değerlendiren Yunus Akgün, "Beşiktaş'ı elimizden kaçırdık. Futbol oyanamak istiyoruz, bize engel oluyorlar. Müthiş mücadele ediyoruz, gerçekten bize engel oluyor. Hafta içi biz de Beşiktaş gibi 120 dakika oynadık. Her pozisyonda yerdeydiler. Hakemler daha dikkatli olsun." dedi.



Yunus Akgün, "Biz müthiş oynadık, Beşiktaş bir kere geldi ve gol attı." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





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