Yunus Akgün başarısının tesadüf olmadığını gösterdi

Galatasaray'ın bu sezon sükse yapan yıldızı Yunus Akgün, başarılı performansının tesadüf olmadığını her geçen gün göstermeye devam ediyor.
Ligde 2021-22 sezonunda Adana Demirspor'daki performansıyla olumlu sinyaller veren Yunus, ardından 1 sezonluğuna kiralandığı Leicester City'de vites yükseltti. İngiltere'de fizik ve kondisyon anlamında güçlenen 24 yaşındaki futbolcu, geri döndüğü Cimbom'da yeni sezon öncesi adından söz ettirdi.
Diyetisyenle birlikte yemesine içmesine dikkat eden Yunus, bireysel olarak çalışmalarını arttırdı ve idmanlardan sonra ekstra çalışmalar yaptı.
Esenler Erok ile oynanan hazırlık maçında formayı kapan milli futbolcu, ilk 11'e girmeyi başardı. Yunus'un kulübeye gönderdiği Zaha, Lyon'a kiralandı; Hakim Ziyech ise formayı unuttu. Teknik Direktör Okan Buruk'un güvenini kazanan Yunus, bu sezon çıktığı 9 maçta 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Ligde 2021-22 sezonunda Adana Demirspor'daki performansıyla olumlu sinyaller veren Yunus, ardından 1 sezonluğuna kiralandığı Leicester City'de vites yükseltti. İngiltere'de fizik ve kondisyon anlamında güçlenen 24 yaşındaki futbolcu, geri döndüğü Cimbom'da yeni sezon öncesi adından söz ettirdi.
Diyetisyenle birlikte yemesine içmesine dikkat eden Yunus, bireysel olarak çalışmalarını arttırdı ve idmanlardan sonra ekstra çalışmalar yaptı.
Esenler Erok ile oynanan hazırlık maçında formayı kapan milli futbolcu, ilk 11'e girmeyi başardı. Yunus'un kulübeye gönderdiği Zaha, Lyon'a kiralandı; Hakim Ziyech ise formayı unuttu. Teknik Direktör Okan Buruk'un güvenini kazanan Yunus, bu sezon çıktığı 9 maçta 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.