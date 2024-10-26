Yunus Akgün başarısının tesadüf olmadığını gösterdi

Leicester City'deki bir yıllık serüveninde güç depolayan Yunus Akgün, diyetisyen eşliğinde yemesine içmesine dikkat etti. Azimli futbolunu hocası Okan Buruk'a inandırıp formayı kapan milli futbolcu, 9 maçta 5 gol 1 asistle göz kamaştırdı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Yunus Akgün başarısının tesadüf olmadığını gösterdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Ekim 2024 12:31
Galatasaray'ın bu sezon sükse yapan yıldızı Yunus Akgün, başarılı performansının tesadüf olmadığını her geçen gün göstermeye devam ediyor.

Ligde 2021-22 sezonunda Adana Demirspor'daki performansıyla olumlu sinyaller veren Yunus, ardından 1 sezonluğuna kiralandığı Leicester City'de vites yükseltti. İngiltere'de fizik ve kondisyon anlamında güçlenen 24 yaşındaki futbolcu, geri döndüğü Cimbom'da yeni sezon öncesi adından söz ettirdi.

Diyetisyenle birlikte yemesine içmesine dikkat eden Yunus, bireysel olarak çalışmalarını arttırdı ve idmanlardan sonra ekstra çalışmalar yaptı.

Esenler Erok ile oynanan hazırlık maçında formayı kapan milli futbolcu, ilk 11'e girmeyi başardı. Yunus'un kulübeye gönderdiği Zaha, Lyon'a kiralandı; Hakim Ziyech ise formayı unuttu. Teknik Direktör Okan Buruk'un güvenini kazanan Yunus, bu sezon çıktığı 9 maçta 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery