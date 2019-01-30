"KENDİME GÜVENİYORUM! GOLLER DEVAM EDECEK"

ardından ara transfer döneminde akademisinden yetişenAvrupa'ya '' ediyor:...TRT Spor'un haberine göre;Anderlecht'in Yunus Akgün içinveteklif ettiği kaydedildi.Altyapıdan yetişen ve stiliyle Fransız yıldız Antoine Griezmann'ı çağrıştıran Yunus Akgün, sezon başında yaptığı çıkışla dikkatleri çekmişti. Fatih Terim'in yavaş yavaş üst yapıya geçiş yaptırdığı Yunus Akgün'ü Belçika ekibinin uzun süredir takip ettiği ve transfer kararı aldığı ifade edildi.Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Boluspor'u 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada 3 gol atarak tarihe geçen 18 yaşındaki Yunus Akgün, maç sonrası duygularını paylaşdı.Genç yıldız, ilk hat-tricki sonrası topu aldığını, hocalarına ve arkadaşlarına imzalatacağını söylerken, "18 yaşında hat-trick yapmak bana nasip oldu. Topu da aldım, abilerime ve hocalarıma bunu imzalatacağım." dedi.Yunus, konuşmasının devamında kendisine şans geldiği taktirde değerlendireceğini belirtirken, "Kendime güveniyorum, bana şans geldiği taktirde elimden geleni yapacağım. İlk golümü Keçiörengücü'ne atmıştım. İnşallah gol atmaya devam edeceğim." dedi.