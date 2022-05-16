Yunus Akgün attı, sevinmedi!

Galatasaray ile Adana Demirspor'un karşılaştığı maçta Galatasaray ağlarını havalandıran Yunus Akgün, gol sevinci yaşamadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; adanademirspor.org.tr
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Yunus Akgün attı, sevinmedi!
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16 Mayıs 2022 20:14
Galatasaray'ın Adana Demirspor ile oynadığı maçta ilk gol Yunus Akgün'den geldi.

Galatasaray'dan, Adana Demirspor'a kiraladığı genç futbolcu 9. dakikada fileleri havalandırmasının ardından ise gol sevinci yaşamadı. Galatasaray tribünleri Yunus Akgün'ü alkışladı.

Yunus Akgün, sezonun ilk yarısında Adana'daki maçta da Galatasaray'a iki gol atmıştı.

21 yaşındaki futbolcu, 10 gün sonra Galatasaray'a geri dönecek.



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