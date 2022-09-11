Yunus Akgün: "Artık üstümüzden attık"

Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, Kasımpaşa maçının ardından açıklamalar yaptı ve performansına değindi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Yunus Akgün: 'Artık üstümüzden attık'
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11 Eylül 2022 22:13
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 yendi. Bu maçta asist yapan Yunus Akgün, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalar yaptı.

"ARTIK SKORA DA YANSIMAYA BAŞLADI"

Yunus Akgün, "Bütün takım arkadaşlarımın ayağına ve yüreğine sağlık. Taraftarlarımıza da teşekkür ederiz. Güzel bir oyunumuz var, artık skora da yansımaya başladı. Ben asist yaptım, Kerem de attı. Bunu üstümüzden de attık. Biz gollere katkı yaptıkça daha farklı skorla da çıkacak. Benden beklenti yüksek, inşallah böyle devam ederiz" ifadelerini kullandı.

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