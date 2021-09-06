Yunus Akgün, Adana Demirspor'a transfer oldu

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, transferin döneminin bitmesine kısa süre kala bir ismi daha kadrosuna kattı.



Adana Demirspor, geçen sezon formasını giyen Galatasaraylı Yunus Akgün'ü kiralık olarak renklerine bağladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün'ün, Adana Demirspor'a geçici transferi konusunda 2021-2022 sezonu sonuna dek anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.



