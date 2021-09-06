Yunus Akgün, Adana Demirspor'a transfer oldu

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor bir transfer daha gerçekleştirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Yunus Akgün, Adana Demirspor'a transfer oldu
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06 Eylül 2021 14:53
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, transferin döneminin bitmesine kısa süre kala bir ismi daha kadrosuna kattı.

Adana Demirspor, geçen sezon formasını giyen Galatasaraylı Yunus Akgün'ü kiralık olarak renklerine bağladı.
 Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün'ün, Adana Demirspor'a geçici transferi konusunda 2021-2022 sezonu sonuna dek anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.


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