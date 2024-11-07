Yunus Akgün: "6-7 olabilirdi"

Galatasaray'da Yunus Akgün, Tottenham galibiyetini değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Yunus Akgün: '6-7 olabilirdi'
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07 Kasım 2024 23:11
Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, Tottenham karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi.

Milli futbolcu, "Takım arkadaşlarımın ayağına, yüreğine sağlık. Ayrıca taraftarımız müthiş bir destek veriyor bize, onların desteği bizim için çok önemli. Çok mutluyuz." dedi.

Yunus Akgün, "Çok keyif alıyoruz oynadığımız oyundan, sahada müthiş bir Galatasaray var. Çok farklı bir maç da olabilirdi, belki 6-7... Kaleci inanılmaz toplar çıkardı. Tottenham, Avrupa Ligi'nin en büyük adaylarından birisi, biz bu performansı vererek bütün Avrupa'ya ne kadar emin adımlarla ilerleyeceğimizi gösterdik." sözlerini sarf etti.

Başarılı futbolcu, attığı golle ilgili "Antrenmanda hocamız yay civarında ikinci topların önemli olduğunu söylüyordu. Bugün de hissettim, önüme geldi top. Daha golü izleyemedim ama çok güzel oturdu ayağıma, böyle devam ederim inşallah. Her maç bizim için önemli, ben de gol atarak katkı sağlamaya devam ederim umarım. Hedefimiz kupayı almak, emin adımlarla devam ediyoruz. Çok iyi giden bir takımımız var. Önümüzde zorlu iki maç var, sonra milli ara var. En büyük adaylardan biri biziz, bunu gösteriyoruz her zaman. İnşallah istediğimiz yerlere gideriz." değerlendirmesini yaptı.

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