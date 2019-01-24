Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Yunan forvetile ilgili PAOK Teknik Direktörü Konstandinidis'ten açıklama geldi.PAOK'un takım direktörü Konstandinidis, "Galatasaray'la görüşmelerimiz Garry Rodrigues'in transferinden doğan alacağımızla ilgiliydi" dedi.Koulouris ile ilgili ise şunları söyledi: "Bu konuda görüşülmesi gereken mevki PAOK değil. Bizim oyuncumuz ama yıl sonuna kadar Atromitos'ta olacak. Önce o kapının zili çalınmalı"Atromitos'ta kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki Koulouris, bu sezon 20 maçta 18 gol atarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.1.5 milyon euro Transfermarkt değeri bulunan genç futbolcunun, PAOK ile 2021 yılına kadar anlaşması bulunuyor.