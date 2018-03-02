Yunanistan'dan flaş Euroleague açıklaması!

Eski FIBA Avrupa Başkanı olan Yunanistan Basketbol Federasyonu Başkanı Giorgos Vasilakopoulos, Euroleague'i ağır ifadeler kullanarak suçladı.
''EUROLEAGUE, MİLLİ TAKIMLARI DAĞITMAYA ÇALIŞIYOR''
Euroleague'in Milli Takım'ları boykot ettiğini söyleyen Vasilakopoulos, ''Coşkulu taraftarlar eşliğinde dolu salonlarda oynanan ve basketbolda yeni yeteneklerin ortaya çıkmasına vesile olan FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nin ikinci penceresindeki büyük başarısına rağmen Euroleague, milli takımları boykot etmeye devam ediyor. Eğer Milli Takımlar olmazsa basketbol da olmaz. Euroleague bunu dağıtmaya çalışıyor.'' sözlerini kullandı.
''YALANLARLA DOLU BİR TİYATRO''
Euroleague'i dolandırıcılıkla suçlayan Giorgos Vasilakopoulos, ''İspanya'da, birkaç kişi ve ECA denen şirket tarafından hazırlanan gölgeler ve yalanlarla dolu bir tiyatroya katıldık. Bu şirketin ofislerinin nerede olduğunu kimse bilmiyor. Ekonomik ve mali durumları çok karanlık. Utanç verici zamanlar yaşıyoruz. Barcelona'da başlayıp Cayman Adaları'nda biten kanunsuz bir organizasyon olan Euroleague'e karşı çok sinirliyim. Bu sporun organizasyonu FIBA'dır ve herkes FIBA'nın kurallarına uymalı. Bunu herkes anlasın!'' dedi.
''YOK OLACAĞINI GÖSTERMELİYİZ!''
Yunanistan Basketbol Federasyonu Başkanı Giorgos Vasilakopoulos, sert sözlerine devam ederken takımları tepki göstermeye davet etti ve ''Artık takımların ve federasyonların tepki göstermeleri gereken zaman geldi. Dürüst bir çözüm bulmalı ve Euroleague'deki kişilere, oyuncu sendikaları ve federasyonların önüne çıkan herkesin yok olacağını göstermeliyiz!'' şeklinde konuştu.
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''EUROLEAGUE, MİLLİ TAKIMLARI DAĞITMAYA ÇALIŞIYOR''
Euroleague'in Milli Takım'ları boykot ettiğini söyleyen Vasilakopoulos, ''Coşkulu taraftarlar eşliğinde dolu salonlarda oynanan ve basketbolda yeni yeteneklerin ortaya çıkmasına vesile olan FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nin ikinci penceresindeki büyük başarısına rağmen Euroleague, milli takımları boykot etmeye devam ediyor. Eğer Milli Takımlar olmazsa basketbol da olmaz. Euroleague bunu dağıtmaya çalışıyor.'' sözlerini kullandı.
''YALANLARLA DOLU BİR TİYATRO''
Euroleague'i dolandırıcılıkla suçlayan Giorgos Vasilakopoulos, ''İspanya'da, birkaç kişi ve ECA denen şirket tarafından hazırlanan gölgeler ve yalanlarla dolu bir tiyatroya katıldık. Bu şirketin ofislerinin nerede olduğunu kimse bilmiyor. Ekonomik ve mali durumları çok karanlık. Utanç verici zamanlar yaşıyoruz. Barcelona'da başlayıp Cayman Adaları'nda biten kanunsuz bir organizasyon olan Euroleague'e karşı çok sinirliyim. Bu sporun organizasyonu FIBA'dır ve herkes FIBA'nın kurallarına uymalı. Bunu herkes anlasın!'' dedi.
''YOK OLACAĞINI GÖSTERMELİYİZ!''
Yunanistan Basketbol Federasyonu Başkanı Giorgos Vasilakopoulos, sert sözlerine devam ederken takımları tepki göstermeye davet etti ve ''Artık takımların ve federasyonların tepki göstermeleri gereken zaman geldi. Dürüst bir çözüm bulmalı ve Euroleague'deki kişilere, oyuncu sendikaları ve federasyonların önüne çıkan herkesin yok olacağını göstermeliyiz!'' şeklinde konuştu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın