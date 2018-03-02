Yunanistan'dan flaş Euroleague açıklaması!

Eski FIBA Avrupa Başkanı olan, Euroleague'i ağır ifadeler kullanarak suçladı.Euroleague'in Milli Takım'ları boykot ettiğini söyleyen Vasilakopoulos, ''Coşkulu taraftarlar eşliğinde dolu salonlarda oynanan ve basketbolda yeni yeteneklerin ortaya çıkmasına vesile olan FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nin ikinci penceresindeki büyük başarısına rağmen Euroleague, milli takımları boykot etmeye devam ediyor. Eğer Milli Takımlar olmazsa basketbol da olmaz. Euroleague bunu dağıtmaya çalışıyor.'' sözlerini kullandı.Euroleague'i dolandırıcılıkla suçlayan Giorgos Vasilakopoulos, ''İspanya'da, birkaç kişi ve ECA denen şirket tarafından hazırlanan gölgeler ve yalanlarla dolu bir tiyatroya katıldık. Bu şirketin ofislerinin nerede olduğunu kimse bilmiyor. Ekonomik ve mali durumları çok karanlık. Utanç verici zamanlar yaşıyoruz. Barcelona'da başlayıp Cayman Adaları'nda biten kanunsuz bir organizasyon olan Euroleague'e karşı çok sinirliyim. Bu sporun organizasyonu FIBA'dır ve herkes FIBA'nın kurallarına uymalı. Bunu herkes anlasın!'' dedi.Yunanistan Basketbol Federasyonu Başkanı Giorgos Vasilakopoulos, sert sözlerine devam ederken takımları tepki göstermeye davet etti ve ''Artık takımların ve federasyonların tepki göstermeleri gereken zaman geldi. Dürüst bir çözüm bulmalı ve Euroleague'deki kişilere, oyuncu sendikaları ve federasyonların önüne çıkan'' şeklinde konuştu.