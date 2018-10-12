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Yunanistan'da son şampiyona puan silme cezası!

Yunanistan Futbol Federasyonu, geçtiğimiz yıl ligi şampiyon bitiren AEK'ya Olympiakos maçında çıkan olaylar nedeniyle 3 puan silme cezası verdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Yunanistan'da son şampiyona puan silme cezası!
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12 Ekim 2018 21:14
Yunanistan Futbol Federasyonu, geçtiğimiz günlerde 1-1 biten Olympiakos maçında taraftarının çıkardığı olaylar nedeniyle AEK'nın 3 puanını sildi.

Son şampiyon AEK'nın Olympiakos ile oynadığı maçta taraftarların neden olduğu olay nedeniyle maç 10 dakika durmuştu.

Federasyon, geçtiğimiz sezon da PAOK ve Olympiakos'a puan silme cezaları vermişti.

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