Yunanistan'da son şampiyona puan silme cezası!

Yunanistan Futbol Federasyonu, geçtiğimiz günlerde 1-1 biten Olympiakos maçında taraftarının çıkardığı olaylar nedeniyle AEK'nın 3 puanını sildi.
Son şampiyon AEK'nın Olympiakos ile oynadığı maçta taraftarların neden olduğu olay nedeniyle maç 10 dakika durmuştu.
Federasyon, geçtiğimiz sezon da PAOK ve Olympiakos'a puan silme cezaları vermişti.
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Son şampiyon AEK'nın Olympiakos ile oynadığı maçta taraftarların neden olduğu olay nedeniyle maç 10 dakika durmuştu.
Federasyon, geçtiğimiz sezon da PAOK ve Olympiakos'a puan silme cezaları vermişti.
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