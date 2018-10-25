Yunanistan'da Michael Skibbe dönemi sona erdi

Bir dönem ülkemizde de çalışan ve son olarak Yunanistan Milli Takımı'nda görev yapan Michael Skibbe'nin komşudaki kariyeri kısa sürdü.
UEFA Uluslar Ligi C Ligi 2. Grup'ta yer alan Yunanistan'da Alman teknik adam Michael Skibbe'nin görevine son verildi.
Yunanistan Futbol Federasyonu'ndan yakın zamanda yeni teknik direktörü açıklaması bekleniyor.
Michael Skibbe, Yunanistan Milli Takımı ile çıktığı 27 maçtta 11 galibiyet alabilmişti.
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UEFA Uluslar Ligi C Ligi 2. Grup'ta yer alan Yunanistan'da Alman teknik adam Michael Skibbe'nin görevine son verildi.
Yunanistan Futbol Federasyonu'ndan yakın zamanda yeni teknik direktörü açıklaması bekleniyor.
Michael Skibbe, Yunanistan Milli Takımı ile çıktığı 27 maçtta 11 galibiyet alabilmişti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın