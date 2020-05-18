Yunanistan'da futbol, 6 Haziran'da başlıyor!

Yunanistan Süper Ligi kulüpleri, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen lige başlama tarihi konusunda anlaşma sağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Yunanistan'da futbol, 6 Haziran'da başlıyor!
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18 Mayıs 2020 20:22
Yunanistan Süper Ligi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan ligin 6 Haziran'da yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya vardı. 

Ligin internet sitesinden yapılan açıklamada, sezonun 6-7 Haziran'da devam etmesi için kulüplerin anlaştığı ve bu talebin onay için federasyona iletileceği belirtildi.

Şampiyonun play-off sistemiyle belirlendiği Yunanistan Süper Ligi'nde Olympiakos, normal sezonu 66 puanla lider olarak tamamlamıştı.

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