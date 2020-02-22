Yunanistan'da Euroleague hakemlerine saldırı!

"MOTORSİKLETLİ VE MASKELİYDİLER"

Panathinaikos ve Barcelona arasında oynanan EuroLeague maçının hakemleri Luigi Lamonica, Damir Javor ve Emin Moğulkoç'un, bulundukları taksiye saldırıya uğradıkları açıklandı.Atina'daki OAKA'da oynanan maçın sonunda, maçta görev alan üç hakemin, salona beş kilometre mesafede olan otele döndükleri ve kimliği tespit edilemeyen birkaç kişinin, bulundukları taksinin arka camını kırarak kendilerine saldırdıkları belirtildi.Deneyimli hakem Lamonica'nın en ağır yaralanmaya maruz kaldığı ve tedavi için bir gece hastanede kaldığı söylendi.Hafif yaralandığı söylenen Lamonica'nın daha sonra taburcu edildiği ve Cumartesi sabahı havaalanına polis eşliğinde gittikten sonra ülkeyi terk ettiği görüldü.Yetkililerin olay yerine hızlıca ulaştığı ve Manos Papadopoulos ile Thalia Mitsi'nin de (Euroleague'in güvenlik işleri sorumlusu) aralarında bulunduğu açıklandı.Yunan polisinin, Atina'daki bu olayı araştırmaya devam ettiği de kayda geçti.Emin Moğulkoç, Atina'da yaşanan saldırıyla ilgili olarak Tivibu Spor'a konuştu.İşte Emin Moğulkoç'un açıklamaları:"Haberin içeriği biraz abartılmış gibi görünüyor. Evet, bir saldırı oldu bulunduğumuz taksiye. Taksinin yan camına birkaç kez vurdular. O tarafta bulunan Luigi Lamonica'nın yüzüne cam parçaları geldi. Birkaç yerinde kanama oluştu. Ben ortada oturduğum için sadece birkaç cam parçası geldi üzerime. Yaralanma durumum olmadı. Luigi'nin yaralanmalarından dolayı hastaneye gittik. Yüzü temizlendikten sonra polise ifade verdik. Ondan sonra otelimize döndük.Saldırganların hangi takım taraftarı olduğuna dair bir bilgimiz yok. Gelen motorsikletin plakası yoktu. Gelen kişilerde maske vardı. Bulunduğumuz yer nedeniyle bu konuda şüphe duymasına yol açıyor. Bunu yapanın kim olduğunu bilmiyoruz. Maç sırasında herhangi bir şey yoktu. Normaldi. Maçın sonucunda da kendi hatalarıyla yenildikleri için tepki göstermediler. Biz çıkarken herhangi bir tepki karşılık vermediler."