Yunanistan'da Cyle Larin pişmanlığı!

Yunanistan Süper Lig ekibi PAOK, yaz aylarında Cyle Larin'i kadrosuna katmadığı için pişmanlık yaşıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Yunanistan'da Cyle Larin pişmanlığı!
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09 Şubat 2021 18:14
Beşiktaş'ta sezonun en büyük kazançlarından biri olan Cyle Larin'in yaz aylarındaki talipleri de büyük pişmanlık yaşıyor.

Yunan basınında yer alan haberlerde Kanadalı golcüyü yaz aylarında isteyen Yunan ekibi PAOK'un, 2 milyon euroluk bonservis talebini ödemediği için üzgün olduğu kaydediliyor.

Larin'in yerine Rijeka'dan 3 milyon euro bonservis bedeliyle Antonio Çolak'ı kadrosuna katan PAOK, beklediğini bulamadı.

Hırvat oyuncu ligde çıktığı 10 maçta sadece 1 kez ağları sarsarken, 2 milyon euro bonservis ödemedikleri Cyle Larin'in ise 12 golle ligde gol krallığına oynadığı vurgulandı.



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