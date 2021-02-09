Yunanistan'da Cyle Larin pişmanlığı!

Beşiktaş'ta sezonun en büyük kazançlarından biri olan Cyle Larin'in yaz aylarındaki talipleri de büyük pişmanlık yaşıyor.



Yunan basınında yer alan haberlerde Kanadalı golcüyü yaz aylarında isteyen Yunan ekibi PAOK'un, 2 milyon euroluk bonservis talebini ödemediği için üzgün olduğu kaydediliyor.



Larin'in yerine Rijeka'dan 3 milyon euro bonservis bedeliyle Antonio Çolak'ı kadrosuna katan PAOK, beklediğini bulamadı.



Hırvat oyuncu ligde çıktığı 10 maçta sadece 1 kez ağları sarsarken, 2 milyon euro bonservis ödemedikleri Cyle Larin'in ise 12 golle ligde gol krallığına oynadığı vurgulandı.



