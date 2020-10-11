UEFA Uluslar Ligi C'de Yunanistan, evinde Moldova ile karşı karşıya geldi. Spiros Louis'te oynanan mücadeleyi Yunanistan 2-0'lık skorla kazandı.



Yunanistan'a galibiyeti getiren goller, 45+3. dakikada penaltıdan Bakasetas ile 51. dakikada Mantolas'tan geldi.

Moldova'da Posmac, 45+1. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Alanyaspor'un yıldızı Bakasetas, karşılaşmada 90 dakika süre alırken, Fenerbahçe'nin yeni transferi Pelkas, mücadeleye 76. dakikada dahil oldu.



Bu sonucun ardından Yunnanistan puanını 7 yaparken, Moldova ise 1 puanda kaldı. Grubun 4. maç haftasında Yunanistan evinde Kosova'yı konuk edecek, Moldova ise evinde Slovenya'yı ağırlayacak.



