Yunanistan'da Ayasofya için formalı tepki

Ayasofya'nın Danıştay'ın kararı ve ardından Cumhurbaşkanlığı Kararı ile camiye çevrilmesine en çok tepki gösteren ülkelerden Yunanistan'da futbol dünyası da olaya müdahil oldu.Yunanistan Ligi ekiplerinden Larissa, Xanthi ile oynayacakları son maçta Ayasofya'nın camiye çevrilmesi kararına tepki göstermek için özel forma hazırlattı.Larissa'nın formalarında, "" şeklinde bir ifade yer aldı. Larissa maçta giyecekleri bu formanın taraftarlara da dağıtılacağını açıkladı.