Yunanistan Süper Lig Başkanı'ndan istifa kararı!

Yunanistan'da 7 Aralık akşamı Olimpiakos-Panathinaikos voleybol maçı sırasında çıkan olayların futbol taraftarları arasındaki holiganizmin bir sonucu olduğu değerlendirmesinin ardından Yunanistan Süper Lig Başkanı Vangelis Marinakis görevinden istifa etti.



Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, ülkedeki büyük spor kulüplerinden Panathinaikos, AEK, PASOK ve Aris'in istifasını istediği Marinakis, Süper Lig Federasyon Başkanlığını sürdürmeyeceğini duyurdu.



Marinakis, futbolda yaşanan şiddet olaylarının engellenememesi nedeniyle kamuoyunda sık sık eleştirilere maruz kaldı.



Öte yandan, 7 Aralık'taki olaylı voleybol maçında 18 yaşında bir Olimpiakos taraftarının attığı işaret fişeği ile yaralanan ve durumu ağır olan 31 yaşındaki polis memurunun bacağına, tedavi gördüğü hastanede müdahale edildi. Polisin, işaret fişeğinin isabet ettiği bacağı tıbbi müdahaleyle kesilmek zorunda kaldı.



Olayın ardından, hükümet, Yunanistan 1. Futbol Ligi (Süper Lig) maçlarının 12 Şubat 2024'e kadar seyircisiz oynanmasına karar vermişti.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU