Yunanistan'da spor dünyasının çözülemeyen sorunu holiganizm!

Yunanistan'da spor dünyasının karşı karşıya olduğu holiganizm sorunu, yaşanan şiddet olaylarının kamuoyunun gündemine taşınmasına rağmen çözülemiyor.



Selanik'te 19 yaşındaki Alkis isimli gencin rakip takım taraftarları tarafından öldürülmesi, ülke kamuoyunda yoğun tepkiye yol açtı.



Alkis ve iki arkadaşına, Selanik'te sokakta yürürken yanlarına yaklaşan bir grup tarafından, hangi takımı tuttukları sorulmuş, rakip takımın taraftarı oldukları cevabı üzerine, söz konusu şiddet olayı yaşanmıştı.



Darbedilen diğer iki kişi, saldırıyı yaralı atlatmış ancak ağır darbe alan ve tırpanla saldırıya uğrayan Alkis, yaşamını yitirmişti.



Alkis'in hayatını kaybetmesi, tüm ülkeyi yasa boğarken, sporda şiddet ve holiganizm konusunda "pandoranın kutusu" da açılmış oldu.



- Taraftar dernekleri silah deposunu andırıyor



Olayın ardından, polisin taraftar derneklerinde yaptığı incelemelerde kask, sopa, bıçak, meşale, levye gibi yaralamaya yol açabilecek araçların bulunması dikkatleri bu derneklere çevirdi.



Başbakan Kiryakos Miçotakis başkanlığında yetkililerle yapılan istişare sonucunda, sporda şiddet ve holiganizm ile mücadele için yeni tedbirler alınmasına karar verildi.



Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu, taraftar derneklerinin işleyişine ilişkin kurumsal çerçevenin daha da sertleştirilmesi, ceza kanununda ilgili değişikliklerin yapılması ve polis kontrollerinin artırılması gibi yeni tedbirlerin alınacağını, Yunan Futbol Federasyonunun idare şeklinde de değişiklikler yapılacağını açıkladı.



Alkis'in hayatını kaybettiği olayla ilişkili olduğu gerekçesiyle 11 kişi tutuklandı. Tutuklananlardan bazılarının yaralama, darp, silah kullanımı, uyuşturucu yasasının ihlali gibi nedenlerle gözaltına alınmış ancak daha sonra serbest bırakılmış olması, suçların cezasız kaldığına ve cezaların caydırıcı olmadığına ilişkin tartışmayı da beraberinde getirdi.



- "Buna bir son verilmeli"



AA muhabirine konuşan Spor FM muhabiri Aris Asvestas, sporda şiddetin Yunanistan'da onlarca yıldır var olduğunu kaydederek "Maalesef Yunanistan'da böyle bir durum var ve kimse bununla mücadele etmiyor. Bununla ne devlet mücadele edebiliyor ne de takımlar bunu şimdiye kadar başarabildi. Her iki tarafın da sorumluluğu var. Hükümetler de genelde bazı tedbirler alıyor, yasa yapıyorlar ancak bunları uygulamıyorlar." diye konuştu.



Asvestas, cezaların sertleştirilmesi kadar, suçlunun cezasını çekmeden serbest kalmasının önlenmesinin de önemli olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:



"Bir diğer önlem ise takımların bu sorunla mücadelede sorumluluklarını üstlenmesi, özellikle taraftar kulüplerinin, derneklerinin denetlenmesi. Çünkü bu derneklerin içinde suç unsurları bulunuyor. Polis gidiyor, silah, bıçak, sopa, levye buluyor. Buna bir son verilmeli."



Yunan emniyetinin verilerine göre, 2021'de holiganlar arasında, 46'sı karşılaşmanın yapıldığı sahadan uzak olmak üzere toplam 118 kavga rapor edildi.



- "İntikam istemiyorum, adalet istiyorum"



Holiganizm, Şubat 2022'de Selanik'te bir can aldı ancak kamuoyu benzer olayların yaşanmaması için tedbirlerin alınmasına yönelik talebini bu şiddet olayının ardından yüksek sesle dile getirdi.



Alkis'in babasının "İntikam istemiyorum, adalet istiyorum." ve Alkis'in dedesinin "Kimseye karşı nefret duymuyorum. Hepimiz insanlara karşı sevgi göstermeliyiz." şeklindeki ifadeleri, sporda şiddet ve holiganizmin durdurulması için akıllarda kalan dikkat çekici mesajlar oldu.





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