Yunanistan'da Panathinaikos'a eleştiri!

Panathinaikos'un sahasında Lamia ile 2-2 berabere kalması sonrası Yunan basını, Fatih Terim'in ekibine eleştiride bulundu.



Sport 24'te 2-2 sona eren Panathinaikos - Lamia için yapılan yorumda, Panathinaikos için, "Bundan daha kötüsü olamazdı" yorumu yapıldı.



Haberin ayrıntılarında, "İlk 20 dakikada iki sakatlık, sahanın bir tarafında düzensizlik, düzensiz bir tempo ve hayal kırıklığı. Mantıklı bir şey yoktu. Panathinaikos art arda duran toplarla yüklendi. Ev sahibinin etkisiz futbolu, çağ dışı hücum yaklaşımını tanımlıyor" ifadeleri kullanıldı.



Panathinaikos, 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçmesine rağmen sahasında Lamia ile 2-2 berabere kaldı. Lamia, 39. dakikada Ruben Martinez Granja'nın kırmızı kart görmesi sonrası karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.



Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos, Yunanistan Ligi'nde 23 maç sonunda topladığı 51 puanla ikinci sırada yer alıyor. Lider PAOK'un da maç eksiğiyle puanı 51.



Panathinaikos, hafta içinde Yunanistan Kupası yarı final rövanş maçında PAOK'u ağırlayacak. Yeşil-beyazlılar ligde ise bir sonraki hafta evinde Kifisia'yı konuk edecek.



