Yunanistan'da iki madalya

Yunanistan'da devam eden Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda erkekler 109 kiloda milli sporcu Onur Demirci gümüş, kadınlar 87 kiloda yarışan Sara Yenigün ise bronz madalya kazandı.



Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, Girit adasında yapılan şampiyonada milli sporcu Onur Demirci silkmede 196 kiloluk derecesiyle gümüş madalya elde etti. Milli sporcu koparmada 155, toplamda ise 351 kiloluk derece ile mücadeleyi tamamladı.



Sara Yenigün'den bronz



Kadınlar 87 kiloda yarışan Sara Yenigün ise silkmede 127 kiloluk derecesiyle bronz madalya kazandı. Milli halterci koparmada 90, toplamda da 217 kiloluk derecesiyle müsabakasını tamamladı.



Erkekler 87 kiloda yarışan Taner Çağlar ise koparmada 149, silkmede 182 ve toplamda 331 kiloluk derece elde etti.



Şampiyonanın 8'inci günü sonrasında Türkiye 7 altın, 5 gümüş, 7'si bronz olmak üzere madalya sayısını toplamda 19'a çıkardı.





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