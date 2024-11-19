Yunanistan'da hayal kırıklığı: Martial!

Manchester United ile sözleşmesi sezon sonunda biten Anthony Martial, yeni sezonla birlikte Yunanistan'dan AEK'in yolunu tutmuştu.



TÜRKİYE'DE GÜNDEME GELDİ



28 yaşındaki futbolcu serbest durumda olduğu için yaz transfer döneminde Türk ekiplerinin de gündemine gelmiş ancak Türkiye'den hamle olmamasının ardından Eylül ayında serbest transfer olarak AEK'e imza atmıştı.



BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI



AEK'in 3 yıllık sözleşme imzaladığı, yıllık yaklaşık 3 milyon euro maaş vererek önemli bir yatırım yaptığı 28 yaşındaki futbolcu şu ana kadar Yunan ekibinde de beklentileri karşılayamadı.



Manchester United döneminde de yaşadığı sık sık sakatlıklar nedeniyle gündem olan Fransız futbolcu, AEK'e transferinden bu yana sadece 5 maça çıkabildi.



SADECE 298 DAKİKA



Söz konusu 5 maçta toplam 298 dakika sahada kalan Martial, 1 kez fileleri havalandırırken bu gol de Yunanistan Kupası maçında geldi. Martial, ligde ise forma bulduğu 4 maçta sadece 1 asist üretebildi.



"RENKSİZ VE TATSIZ"



Yunan medyası, Martial'in ekim ayında PAOK'a karşı çıktığı ilk maçın ardından 28 yaşındaki futbolcunun Yunanistan'daki başlangıcıc için, "Renksiz ve tatsız" yorumunda bulunmuştu.



