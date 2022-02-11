Yunanistan'da Gustavo Poyet dönemi

Yunanistan A Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Gustavo Poyet oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yunanistan'da Gustavo Poyet dönemi
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11 Şubat 2022 23:57
Yunanistan Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlüğe Uruguaylı Gustavo Poyet getirildi.

Yunanistan Futbol Federasyonu, Hollandalı John van't Schip'ten boşalan teknik direktörlük görevi için Poyet ile Aralık 2023'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Poyet, kariyeri boyunca Brighton, Sunderland, AEK, Real Betis, Şanghay Shenhua, Bordeaux ve son olarak Universidad Catolica'yı çalıştırmıştı.

John van't Schip yönetimindeki Yunanistan, Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanamamıştı.

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