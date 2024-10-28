Yunanistan'da derbinin kazananı bir kez daha Panathinaikos oldu

Yunanistan Basketbol Süper Ligi'nde A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR, derbi maçta Olympiakos'u deplasmanda 78-71 mağlup etti.



Pire'deki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan 4. hafta maçında Panathinaikos AKTOR, rakibi karşısında ilk yarıyı 48-38 önde tamamladı. Savunmaların ön plana çıktığı maçta Ergin Ataman'ın takımı daha az hata yaptı ve sahadan 78-71'lik galibiyetle ayrıldı.



Son şampiyon Panathinaikos AKTOR, bu sonuçla ligde 4'te 4 yaparken, Olympiakos'a da ilk yenilgisini yaşattı.



