Yunanistan'da derbinin kazananı bir kez daha Panathinaikos oldu

Yunanistan Basketbol Süper Ligi'nde Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR, derbi maçta Olympiakos'u deplasmanda 78-71 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Yunanistan'da derbinin kazananı bir kez daha Panathinaikos oldu
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28 Ekim 2024 00:26
Yunanistan Basketbol Süper Ligi'nde A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR, derbi maçta Olympiakos'u deplasmanda 78-71 mağlup etti.

Pire'deki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan 4. hafta maçında Panathinaikos AKTOR, rakibi karşısında ilk yarıyı 48-38 önde tamamladı. Savunmaların ön plana çıktığı maçta Ergin Ataman'ın takımı daha az hata yaptı ve sahadan 78-71'lik galibiyetle ayrıldı.

Son şampiyon Panathinaikos AKTOR, bu sonuçla ligde 4'te 4 yaparken, Olympiakos'a da ilk yenilgisini yaşattı.

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