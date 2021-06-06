Yunanistan'da büyük heyecan: Henry Onyekuru

TÜRKİYE'DEN TANIDIK İSİMLER VAR

'ın 4,3 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldığıiçin Yunan ekibi Olympiakos resmi temaslara başladı.Kanat oyuncusu transferi için çalışmalar yapan Yunan ekibinin, Nijeryalı oyuncunun bonservisini elinde tutan Monaco ile ilk görüşmeleri yaptığı belirtildi.Yunanistan'da "Onyekuru bombası" şeklinde duyurulan haberde geçtiğimiz sezon da Olympiakos'un Onyekuru'yu istediği ancak transferin son anda gerçekleşmediği de kaydedildi.Olympiakos'un kanat oyuncusu adayları arasında daha önce Karagümrük'ten Ndao, Beşiktaş'tan N'Koudou ile Ghezzal ve Rennes'ten Del Castillo'nun da isimleri geçmişti.Galatasaray'da 71 maça çıkan Onyekuru, 22 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.